Леди в черном: Ирина Безрукова и Анастасия Овечкина показали дерзкие образы в худи из сетки и кожаных шортах

«Какой красивый образ! Но вам все цвета идут», «Вам что не надень все к лицу», «Неожиданный образ», «Какая вы сексуальная», — комментируют подписчики.

Не менее дерзкий образ продемонстрировала Анастасия Овечкина на архивной фотографии, подчеркнув длинные ноги короткми кожаными шортами и надев лодочки. «Люблю этот фотосет, 2015», — прокомментировала серию снимков Анастасия Овечкина.