Леди в черном: Ирина Безрукова и Анастасия Овечкина показали дерзкие образы в худи из сетки и кожаных шортах
В понедельник, 22 июня, Ирина Безрукова и Анастасия Овечкина опубликовали в своих блогах эффектные фотографии.
«Черный цвет символизирует энергию воды и движения. Скорее всего именно поэтому многие танцоры интуитивно выбирают этот цвет, а не потому, что черные вещи меньше пачкаются. Серый или коричневый в этом смысле практичнее. Я очень люблю черный. Он абсолютно мой. Чувствую себя в нем элегантно и уверенно. Это как с маленьким черным платьем, которое подойдет всегда и выручит в любой ситуации», — написала Ирина, примерившая на фотосессии укороченное худи из сетки.
«Какой красивый образ! Но вам все цвета идут», «Вам что не надень все к лицу», «Неожиданный образ», «Какая вы сексуальная», — комментируют подписчики.
Не менее дерзкий образ продемонстрировала Анастасия Овечкина на архивной фотографии, подчеркнув длинные ноги короткми кожаными шортами и надев лодочки. «Люблю этот фотосет, 2015», — прокомментировала серию снимков Анастасия Овечкина.
«Красота неземная», «Красивая, умная, интеллигентная женщина», «Какие ноги», «Огонь», «Помню эти фотки», — обсуждают поклонники.
Чей образ нравится больше вам?
Фото и видео: Instagram
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