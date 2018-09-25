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Леди Гага восхитила роскошным нарядом на премьере фильма «Звезда родилась» в Лос-Анджелесе

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Леди Гага

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32-летняя Леди Гага снова примерила образ в стиле «Голливуд».

Образы, стилизованные под моду старого Голливуда, очень идут Леди Гаге. Новое прочтение этого стиля певица и актриса продемонстрировала на премьере фильма «Звезда родилась», которая состоялась 24 сентября в Лос-Анджелесе.

Для появления на красной дорожке 32-летняя артистка выбрала серебряное платье Givenchy ручной работы и дополнила бриллиантовыми украшениями BVLGARI.

В этом фильме Леди Гага сыграла главную роль. Историю начинающей певицы, покоряющей сцену, отдавая немало сил своему возлюбленному, опустившемуся музыканту, решил рассказать миру 43-летний актер Брэдли Купер. Он же и сыграл этого «антигероя».

Фото: Birdie Thompson/Dave Starbuck/Faye Sadou/AdMedia/globallookpress

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