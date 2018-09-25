Леди Гага восхитила роскошным нарядом на премьере фильма «Звезда родилась» в Лос-Анджелесе

Образы, стилизованные под моду старого Голливуда, очень идут Леди Гаге. Новое прочтение этого стиля певица и актриса продемонстрировала на премьере фильма «Звезда родилась», которая состоялась 24 сентября в Лос-Анджелесе.

Для появления на красной дорожке 32-летняя артистка выбрала серебряное платье Givenchy ручной работы и дополнила бриллиантовыми украшениями BVLGARI.