Леди Гага блеснула в домашнем образе с крошечным топом и произвела фурор

Леди Гага позирует в легинсах дымчато-серого цвета с завышенной линией талии. Спортивную деталь королева эпатажа дополнила крошечным топом из фактурного трикотажа молочного цвета с экстремально глубоким декольте. Домашний образ подчеркнул постройневшую фигуру и привлек внимание к подтянутому прессу. После экспериментов с бирюзовым и розовым цветом волос Гага снова вернулась к блонду. Макияж певицы максимально сдержанный — всего пара прикосновений туши к ресницам и помада матовой текстуры.

Звезда пожелала поклонникам отличного дня и призналась, что часто забывает свое настоящее имя. «Когда мне нужно подписывать юридические документы, я всегда повторяю про себя «Стефани Джерманотта», чтобы случайно не подписаться Леди Гагой» — поделилась артистка.