Латексные легинсы, остромодные очки и белая майка: Джей Ло показала, как с шиком ходить на спорт

Тренировки занимают значимую часть в жизни Лопес, поэтому спортивная одежда стала привычной в повседневном стиле певицы. Звезда надела белую майку с голограммными надписями, повязав её на талии, и облегающие леггинсы из жемчужно-розового латекса. Дополнили образ белые кроссовки, остромодные спортивные очки и бутылка для воды, усыпанная кристаллами.
Фото: Eastnews
Лопес смело ставит акцент на аппетитные формы и вдохновляет на это поклонниц. Недавно Джей Ло выпустила линейку спортивной одежды в коллаборации с брендом Niyama Sol. В коллекции – яркие топы и принтованные леггинсы для фитнеса.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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