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Латексные легинсы, остромодные очки и белая майка: Джей Ло показала, как с шиком ходить на спорт

В объективе папарацци – Дженнифер Лопес во время прогулки по улицам Нью-Йорка в компании Алекса Родригеса. 49-летняя поп-дива не перестает появляться на публике в максимально коротких топах и одежде по фигуре.

Тренировки занимают значимую часть в жизни Лопес, поэтому спортивная одежда стала привычной в повседневном стиле певицы. Звезда надела белую майку с голограммными надписями, повязав её на талии, и облегающие леггинсы из жемчужно-розового латекса. Дополнили образ белые кроссовки, остромодные спортивные очки и бутылка для воды, усыпанная кристаллами.

Фото: Eastnews

Лопес смело ставит акцент на аппетитные формы и вдохновляет на это поклонниц. Недавно Джей Ло выпустила линейку спортивной одежды в коллаборации с брендом Niyama Sol. В коллекции – яркие топы и принтованные леггинсы для фитнеса.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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