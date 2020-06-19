Лариса Вербицкая восхитила Сеть романтичным образом с платьем-рубашкой: «Вы как лесная нимфа!»
Фото: Instagram @larisa_verbitskaya
Вербицкая, окруженная сочной летней зеленью, позирует, демонстрируя расслабленный летний look. На ней — свободное платье А-силуэта с драпированной юбкой длины мидакси и верхом, напоминающим сорочку — с воротником-стойкой, планкой и накладными карманами. Звезда кокетливо расстегнула практически все пуговицы, приоткрыв зону декольте. Дополнили образ комфортные для длительных прогулок балетки, а из аксессуаров — лишь массивные часы на кожаном ремешке. Образ Ларисы максимально естественный — с распущенными волосами и легким мейкапом.
Аутфит Вербицкой определенно пришелся поклонникам по душе, о чем свидетельствуют восторженные комментарии. «Прекрасно выглядите!», «Очаровательная Лариса», «Лесная фея!», «Очень красивое платье на вас! Вы как лесная нимфа», «Богиня!», «Вы неотразимы!», «Очень вам идет это платье», «Лариса, какая вы красавица в этом простом платье, с распущенными волосами. Как вам этот образ к лицу», «Платье очень красивое! И вы!» — пишут фолловеры.
Фото: Instagram Ларисы Вербицкой @larisa_verbitskaya
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