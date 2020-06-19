Лариса Вербицкая восхитила Сеть романтичным образом с платьем-рубашкой: «Вы как лесная нимфа!»

Аутфит Вербицкой определенно пришелся поклонникам по душе, о чем свидетельствуют восторженные комментарии. «Прекрасно выглядите!», «Очаровательная Лариса», «Лесная фея!», «Очень красивое платье на вас! Вы как лесная нимфа», «Богиня!», «Вы неотразимы!», «Очень вам идет это платье», «Лариса, какая вы красавица в этом простом платье, с распущенными волосами. Как вам этот образ к лицу», «Платье очень красивое! И вы!» — пишут фолловеры.

Фото: Instagram Ларисы Вербицкой @larisa_verbitskaya

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