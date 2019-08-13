Лаконичное платье-миди и шпильки: Тина Канеделаки показала, как носить монохромный образ, чтобы выглядеть стильно

За основу образа Тина взяла платье-миди в глубоком тауповом оттенке (серо-коричневом). Продолжая двигаться в рамках родственных цветов, звезда дополнила аутфит элегантной сумкой горчичного цвета. Обувь базовая – лаконичные черные босоножки на тонких ремешках и головокружительных шпильках.
Канделаки признается, что не отступает от режима даже во время путешествий и не выходит из графика тренировок. Поэтому быстро перейти от ярких бикини к повседневным образам в деловом формате не составило труда. «Платье вам очень идет!», «Икона стиля», «Сразу стали выше, грациознее, соблазнительнее…Вот что значит правильное платье!» – восхищаются фолловеры.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!