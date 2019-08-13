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Лаконичное платье-миди и шпильки: Тина Канеделаки показала, как носить монохромный образ, чтобы выглядеть стильно

В своем Instagram Тина Канделаки делится с фолловерами не только спортивной мотивацией, но и стильными образами. 43-летняя ведущая умело миксует классику с сезонными трендами и не боится подчеркнуть фигуру даже после отпуска.

За основу образа Тина взяла платье-миди в глубоком тауповом оттенке (серо-коричневом). Продолжая двигаться в рамках родственных цветов, звезда дополнила аутфит элегантной сумкой горчичного цвета. Обувь базовая – лаконичные черные босоножки на тонких ремешках и головокружительных шпильках.

Фото: Instagram

Канделаки признается, что не отступает от режима даже во время путешествий и не выходит из графика тренировок. Поэтому быстро перейти от ярких бикини к повседневным образам в деловом формате не составило труда. «Платье вам очень идет!», «Икона стиля», «Сразу стали выше, грациознее, соблазнительнее…Вот что значит правильное платье!» – восхищаются фолловеры.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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