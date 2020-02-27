Выйти в свет монаршая особа решила в расслабленном casual-образе, построенном вокруг насыщенного изумрудного цвета. При этом стоимость наряда герцогини имеет далеко не королевский размах. Миддлтон надела кюлоты от Zara за £5,99 (около 500 рублей), а к ним – облегающий лонгслив в тон, поверх которого накинула классический темно-синий блейзер. Привычную обувь на каблуке Кейт пришлось сменить на удобные кеды от Marks & Spencer, цена которых – £29,50 (около 2500 рублей), сообщает The Sun. Несмотря на свой статус, герцогиня Кембриджская стала гораздо реже выходить в свет в дорогой дизайнерской одежде. Взаимен, Кейт предпочитает ей бюджетные марки, все чаще обращается к тому, что уже есть в ее гардеробе, и демонстрирует суперспособность делать выгодные покупки на распродажах в масс-маркете. О других стильных образах монаршей особы читайте на Passion.ru. Фото: GloballookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!