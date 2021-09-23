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Кьяра Ферраньи пришла на шоу Fendi в мини, а Карина Нигай — в платье-«невидимке»

Неделя моды в Милане в самом разгаре — снова в офлайн-формате и с гостями на front row. 22 сентября состоялся показ Fendi, и увидеть коллекцию прет-а-порте весна-лето 2022 в числе первых пришли селебрити и инфлюенсеры. Среди гостей — Кьяра Ферраньи и ее сестра Валентина, известный кинорежиссер Лука Гуаданьино, Джеймс Тарлингтон (племянник легендарной топ-модели Кристи Тарлингтон), актриса Джордан Александр, российский блогер Карина Нигай и многие другие.
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Кьяра Ферраньи

Фото: Пресс-служба

Знаменитые гости устроили собственный показ одежды и аксессуаров из актуальных коллекций Fendi. Кьяра Ферраньи, ставшая мамой в марте 2021-го, уверенно дефилировала в мини-платье и «змеиных» сапогах. Карина Нигай сделала ставку на платье-«невидимку» с эффектной бахромой и вооружилась элегантной сумкой First. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!

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Fendi Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Пресс-служба

Уже второй год Ким Джонс работает над коллекциями модного дома — и весьма плодотворно. Дизайнер сфокусировался на истории бренда и традициях, заложенных в его ДНК. Джонс размышляет на тему современной женственности, которая становится лейтмотивом в каждом сезоне. При этом каждая деталь продумана и легко переносится с подиума в жизненный ритм. Здесь — безупречно скроенные тренчи, принтованные шубы поверх бра, струящиеся платья-кимоно, обилие кожи и шелка, которых в грядущем сезоне будет много.

Фото: пресс-служба