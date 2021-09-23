Кьяра Ферраньи пришла на шоу Fendi в мини, а Карина Нигай — в платье-«невидимке»

Уже второй год Ким Джонс работает над коллекциями модного дома — и весьма плодотворно. Дизайнер сфокусировался на истории бренда и традициях, заложенных в его ДНК. Джонс размышляет на тему современной женственности, которая становится лейтмотивом в каждом сезоне. При этом каждая деталь продумана и легко переносится с подиума в жизненный ритм. Здесь — безупречно скроенные тренчи, принтованные шубы поверх бра, струящиеся платья-кимоно, обилие кожи и шелка, которых в грядущем сезоне будет много.