Кьяра Ферраньи пришла на шоу Fendi в мини, а Карина Нигай — в платье-«невидимке»
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Фото: Пресс-служба
Знаменитые гости устроили собственный показ одежды и аксессуаров из актуальных коллекций Fendi. Кьяра Ферраньи, ставшая мамой в марте 2021-го, уверенно дефилировала в мини-платье и «змеиных» сапогах. Карина Нигай сделала ставку на платье-«невидимку» с эффектной бахромой и вооружилась элегантной сумкой First. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
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Фото: Пресс-служба
Уже второй год Ким Джонс работает над коллекциями модного дома — и весьма плодотворно. Дизайнер сфокусировался на истории бренда и традициях, заложенных в его ДНК. Джонс размышляет на тему современной женственности, которая становится лейтмотивом в каждом сезоне. При этом каждая деталь продумана и легко переносится с подиума в жизненный ритм. Здесь — безупречно скроенные тренчи, принтованные шубы поверх бра, струящиеся платья-кимоно, обилие кожи и шелка, которых в грядущем сезоне будет много.
Фото: пресс-служба