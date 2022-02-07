Куда уж больше? Цены на одежду и обувь значительно превысили доходы россиян
В прогнозе, который был озвучен на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН, сообщается, что средний рост цен на товары широкого потребления превысит в этом году 10%. Генеральный директор компании Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс намекнула, что уже сейчас стоит затянуть пояса, потому что стоимость текстильных изделий, одежды и обуви растет семимильными шагами.
Казалось бы, куда еще больше? Как сообщает МК, сегодняшние цены на туфли, футболки и куртки и так превышают доходы многих россиян. По данным экспертов, весь прошлый год активно повышались цены в премиальном сегменте — товары стали дороже на 20-30%. Стоимость белья увеличилась на 15–25%. Кроме того, повышение цен не оставило и массовые категории, где продукция подорожала на 10–15%.
Фото: freepik.com
За прошедший год также выросла стоимость галантерейных и текстильных изделий. Повышение роста цен, которое может обогнать средний уровень инфляции, можно объяснить также повышением стоимости на топливо и транспортировку.
Стоит уже сейчас задуматься над тем, чтобы закупиться футболками, джинсами, кардиганами и другими базовыми вещами, пока их стоимость не преодолела все грани разумного.
Фото: freepik.com