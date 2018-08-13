Ксения Собчак попала впросак в платье за 45 тысяч рублей

Во времена дефицита советские модницы часто шили себе наряды из ткани, предназначавшейся для изготовления мебели, штор и других предметов интерьера. Зайти в гости к подруге и встретить там диван, обитый тем же материалом, из которого изготовлено твое платье, было настоящим кошмаром для модницы. На днях Ксения Собчак попала именно в такую ситуацию.

«Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться», — написала Собчак под снимком, на которым принт на ее платье буквально сливается со скатертью ресторана, куда она зашла отужинать.