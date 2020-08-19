Ксения Собчак показала, как сочетать «хищные» принты и броские аксессуары
Фото: Instagram @xenia_sobchak
«Быстрее, чем жизнь летит только отпуск. Подзарядили батарейки — можно теперь опять в гущу событий!» — прокомментировала новую публикацию Ксения. Звезда позирует в свободной тунике из полупрозрачного шифона с «диким» леопардовым принтом. Глубокий V-образный вырез, декорированный ажурной тесьмой, «спасает» ультратонкая завязка на шее. Дополнен пляжный look акцентными серьгам-шандельерами причудливой формы и миниатюрной подвеской в виде пятиконечной звезды. Финальный штрих — классические крупные очки-вайфареры с темными линзами. Подчеркнут расслабленный образ легким прикосновением розового блеска для губ и укладкой с «мокрым» эффектом.
Оценили стильный аутфит Собчак и фолловеры, не скупясь на комплименты. «Ой, как стильно все!», «Женщина-стиль», «Ксения, вам очень идет леопардовый принт. В гущу событий — только с ним», «Ксения Анатольевна, вы прекрасны!», «Как вам все это идет, шикарно выглядите», «Серьги — огонь!», «Шикарный лук» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
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