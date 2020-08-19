Ксения Собчак показала, как сочетать «хищные» принты и броские аксессуары

Оценили стильный аутфит Собчак и фолловеры, не скупясь на комплименты. «Ой, как стильно все!», «Женщина-стиль», «Ксения, вам очень идет леопардовый принт. В гущу событий — только с ним», «Ксения Анатольевна, вы прекрасны!», «Как вам все это идет, шикарно выглядите», «Серьги — огонь!», «Шикарный лук» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

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