Ксения Собчак блеснула стройной фигурой в строгом костюме и на шпильках
1 / 9
Фото: Instagram
Ксения Собчак определенно знает, как подчеркнуть фигуру с самого выгодного ракурса и сделать ноги бесконечно длинными. 38-летняя ведущая блеснула на фото в строгом костюме и восхитила поклонников.
Собчак позирует в стильной брючной двойке классического синего цвета в контрастную оксфордскую полоску. Приталенный однобортный блейзер длиной до середины бедра вместе с брюками-палаццо моделируют безупречный силуэт. А для закрепления эффекта звезда использует лодочки нейтрального оттенка. Дополнили образ яркие очки с розовыми линзами и акцентные серьги.
Фолловеры оценили стильный образ Ксении Собчак. «Костюм идеальный! Вкус — огонь!», «Вы прекрасны», «Хорошо сидит костюмчик», «Леди Ураган», «Ксения, вы великолепны», «Костюм бомбический!», «Как всегда стильно!», «Строгий вид», «Вам идет!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!