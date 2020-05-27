Ксения Собчак блеснула стройной фигурой в строгом костюме и на шпильках

Собчак позирует в стильной брючной двойке классического синего цвета в контрастную оксфордскую полоску. Приталенный однобортный блейзер длиной до середины бедра вместе с брюками-палаццо моделируют безупречный силуэт. А для закрепления эффекта звезда использует лодочки нейтрального оттенка. Дополнили образ яркие очки с розовыми линзами и акцентные серьги.