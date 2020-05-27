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Ксения Собчак блеснула стройной фигурой в строгом костюме и на шпильках

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Ксения Собчак похвасталась бесконечными ногами в строгом костюме

Фото: Instagram

Ксения Собчак определенно знает, как подчеркнуть фигуру с самого выгодного ракурса и сделать ноги бесконечно длинными. 38-летняя ведущая блеснула на фото в строгом костюме и восхитила поклонников.

Собчак позирует в стильной брючной двойке классического синего цвета в контрастную оксфордскую полоску. Приталенный однобортный блейзер длиной до середины бедра вместе с брюками-палаццо моделируют безупречный силуэт. А для закрепления эффекта звезда использует лодочки нейтрального оттенка. Дополнили образ яркие очки с розовыми линзами и акцентные серьги.

Фолловеры оценили стильный образ Ксении Собчак. «Костюм идеальный! Вкус — огонь!», «Вы прекрасны», «Хорошо сидит костюмчик», «Леди Ураган», «Ксения, вы великолепны», «Костюм бомбический!», «Как всегда стильно!», «Строгий вид», «Вам идет!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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