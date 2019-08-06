Ксения Бородина в «космической» юбке похвасталась стройными ногами и бронзовым загаром

За время, проведенное в Тоскане, Бородина продемонстрировала множество расслабленных образов на основе «пижамных» костюмов, легких цветочных платьев и рубашек oversize. Новый образ Ксении контрастирует с прохладной погодой в Москве. Для встречи с ней звезда выбрала свободную рубашку в актуальном оттенке фуксии и мини-юбку с забавным принтом на тему космических приключений. Образ в формате casual Бородина удачно обыграла классическими лодочками в нежном нюдовом оттенке.
Фолловеры оценили эффектный повседневный образ ведущей. «Юбка просто космос!», «Везет, когда человеку идет все», «Ксения, ты хорошеешь с каждым днем» – комментируют пост подписчики.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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