Ксения Бородина в «космической» юбке похвасталась стройными ногами и бронзовым загаром

За время, проведенное в Тоскане, Бородина продемонстрировала множество расслабленных образов на основе «пижамных» костюмов, легких цветочных платьев и рубашек oversize. Новый образ Ксении контрастирует с прохладной погодой в Москве. Для встречи с ней звезда выбрала свободную рубашку в актуальном оттенке фуксии и мини-юбку с забавным принтом на тему космических приключений. Образ в формате casual Бородина удачно обыграла классическими лодочками в нежном нюдовом оттенке.