Ксения Бородина показала яркий образ с морковным бомбером в духе 80-х

Фолловеры оценили стильный образ Ксении Бородиной. «Лук — огонь! Как всегда на стиле», «Красивая Ксю», «Какая крутая куртка у вас», «Как всегда хорошая», «Ксения, вы очень классно выглядите», «Вот стиляга!», «Классная, яркая, молодая!», «Вы — шикарная леди» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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