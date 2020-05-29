Ксения Бородина показала яркий образ с морковным бомбером в духе 80-х
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Фото: Instagram
Ксения Бородина продолжает модные эксперименты с сочными цветами и неоном. 37-летняя телеведущая показала, как стильно обыграть расслабленный образ для прогулок.
Бородина поделилась ярким селфи в Instagram. Звезда позирует в объемном бомбере oversize насыщенного морковного цвета. Стиль, цитирующий тенденции 80-х, дополнен белой футболкой, принт которой рифмуется с оттенком бомбера. Насыщенную палитру аутфита сбалансировали базовые джинсы-скинни и светлые кроссовки.
Фолловеры оценили стильный образ Ксении Бородиной. «Лук — огонь! Как всегда на стиле», «Красивая Ксю», «Какая крутая куртка у вас», «Как всегда хорошая», «Ксения, вы очень классно выглядите», «Вот стиляга!», «Классная, яркая, молодая!», «Вы — шикарная леди» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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