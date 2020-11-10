Ксения Бородина подразнила поклонников фото в дерзкой мини-юбке
Фото: Instagram @borodylia
Придумывать вариации на тему милитари и выглядеть максимально женственно в брутальных вещах — настоящая суперспособность Ксении. Звезда выстроила look вокруг эффектной мини-юбки с высокой линией талии, которую зарифмовала с базовой бланковой рубашкой. Сбалансировать нескромную длину и защититься от прохладной столичной погоды ведущая решила с помощью плотных колготок и остромодных массивных ботинок на тракторной подошве. Завершающие штрихи — классическое прямое пальто с английским воротником, элегантно накинутое на плечи, и актуальная в этом сезоне нейлоновая сумка-багет.
Поклонники осыпали Ксению комплиментами и восхищались стилем звезды. «Вам очень идет этот образ», «Как всегда шикарна», «Икона стиля», «Ой-ой, модница», «Весь образ — огнище!», «Ксения, у вас отличный вкус, ничего лишнего — очень стильно», «Вроде грубые боты и юбка такая же, но выглядит безумно изысканно» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @borodylia
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