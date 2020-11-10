Ксения Бородина подразнила поклонников фото в дерзкой мини-юбке

Поклонники осыпали Ксению комплиментами и восхищались стилем звезды. «Вам очень идет этот образ», «Как всегда шикарна», «Икона стиля», «Ой-ой, модница», «Весь образ — огнище!», «Ксения, у вас отличный вкус, ничего лишнего — очень стильно», «Вроде грубые боты и юбка такая же, но выглядит безумно изысканно» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @borodylia

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