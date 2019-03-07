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«Крышесносящая грация»: Ирина Шейк позирует в оригинальном мотокорсете и кожаных мини-шортах

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Ирина Шейк на съемках новой фотосессии

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33-летняя супермодель приняла участие в новой фотосессии.

Не так давно Ирина Шейк поучаствовала в фотосессии, посвященной легендарному кутюрье Тьерри Мюглеру, а на днях опубликовала в своем микроблоге видео со съемок, в котором она позирует в корсете и кожаных мини-шортах. Лиф корсета сделан как настоящий мотоцикл, а на шортах сзади есть аппликация в виде сердца.

Весь этот пикантный наряд Ирина продемонстрировала, пару раз пройдясь туда и обратно в объективе фотографа, а на видео ее запечатлел агент Али Кавуси.

«Какая грация», «Крышесносящая девушка», «Не могу оторваться», «Жена байкера», «I wish she was my bike», «George Michael video throwback», «500 тыщ раз пересмотрела) Здорово!», «Залип!» — комментируют короткий ролик фолловеры Ирины. А вам понравилось видео?

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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