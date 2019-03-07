«Крышесносящая грация»: Ирина Шейк позирует в оригинальном мотокорсете и кожаных мини-шортах

Не так давно Ирина Шейк поучаствовала в фотосессии, посвященной легендарному кутюрье Тьерри Мюглеру, а на днях опубликовала в своем микроблоге видео со съемок, в котором она позирует в корсете и кожаных мини-шортах. Лиф корсета сделан как настоящий мотоцикл, а на шортах сзади есть аппликация в виде сердца.

Весь этот пикантный наряд Ирина продемонстрировала, пару раз пройдясь туда и обратно в объективе фотографа, а на видео ее запечатлел агент Али Кавуси.