«Кружево — это так красиво»: Альбина Джанабаева показала, в чем женщинам стоит встречать мужей

«Мы, женщины, сами, как кружево... но как же устоять нам перед кружевом? А я не могу! Да, и не хочу. Это так красиво», — написала она под фотографией в домашнем платье.
«Боже. Как вы обжигающе красивы», «Очень вам идут легкие кудри!», «С кудрями вы похожи на прекрасную актрису Дайан Лэйн», «Красивая и сексуальная!!!!», «Шикарна», «Очень хорошая фигура», «Все, что надо, прикрыто. Нормальный прикид для романтической встречи с любимым мужчиной», «Ослепительная леди», «Повезло вашему мужу Валерию такой красивой женой», — обсуждают поклонники модель и наряд.
А вы носите подобные вещи?
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram