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«Кружево — это так красиво»: Альбина Джанабаева показала, в чем женщинам стоит встречать мужей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

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39-летняя Альбина Джанабаева в полупрозрачном платье призналась в любви к кружеву.

«Мы, женщины, сами, как кружево... но как же устоять нам перед кружевом? А я не могу! Да, и не хочу. Это так красиво», — написала она под фотографией в домашнем платье.

«Боже. Как вы обжигающе красивы», «Очень вам идут легкие кудри!», «С кудрями вы похожи на прекрасную актрису Дайан Лэйн», «Красивая и сексуальная!!!!», «Шикарна», «Очень хорошая фигура», «Все, что надо, прикрыто. Нормальный прикид для романтической встречи с любимым мужчиной», «Ослепительная леди», «Повезло вашему мужу Валерию такой красивой женой», — обсуждают поклонники модель и наряд.

А вы носите подобные вещи?

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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