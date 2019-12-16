«Кровавая кардинальша»: стильная Рената Литвинова в монохромном образе принимает комплименты поклонников

«Поэтому красный — цвет победы! Монохром — шик! Но — Ваш бирюза и черный», «Потрясающая Вы! И фото — просто бомбическое», «Эстетство», «Сногсшибательный цвет, вам очень идет», «Кровавая Кардинальша, Багровая дьяволица», «Невозможно прекрасна», «На красивой ноте, понедельник будет легким, Ренаточка», — комментируют подписчики.