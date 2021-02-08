Кристина Орбакайте стильно обыграла джемпер 4-летней давности
Фото: Instagram @orbakaite_k
Орбакайте показала расслабленный повседневный образ с укороченными прямыми джинсами и свободным серым джемпером с контрастной надписью Sunday. Завершили look идеальные для зимы и остромодные в этом сезоне ботинки челси на брутальной тракторной подошве.
На артистке — джемпер из коллекции модного Дома Alberta Ferretti 2017 года. Правда, дизайнер предлагала носить их с полупрозрачными гипюровыми юбками в пол и босоножками на шпильках.
Фото: Vogue.com
Поклонники не скрывали восхищения. «Невероятная девушка», «С возрастом становится еще лучше», «Тут вам будто 18 лет», «Красивая и талантливая», «Глаз не оторвать, божественно», «Цвет настроения — серый», «Королева» — пишут в комментариях. О других стильных образах Кристины Орбакайте читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @orbakaite_k
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