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Кристина Орбакайте стильно обыграла джемпер 4-летней давности

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Кристина Орбакайте

Фото: Instagram @orbakaite_k

Донашивать дизайнерские трофеи из недр гардероба теперь чуть ли не главный тренд. Монаршие особы и селебрити смело появляются в одном и том же по несколько раз и дают новую жизнь старым вещам. Не осталась в стороне и Кристина Орбакайте, которая обыграла джемпер 4-летней давности.

Орбакайте показала расслабленный повседневный образ с укороченными прямыми джинсами и свободным серым джемпером с контрастной надписью Sunday. Завершили look идеальные для зимы и остромодные в этом сезоне ботинки челси на брутальной тракторной подошве.

Кристина Орбакайте / Instagram @orbakaite_k

На артистке — джемпер из коллекции модного Дома Alberta Ferretti 2017 года. Правда, дизайнер предлагала носить их с полупрозрачными гипюровыми юбками в пол и босоножками на шпильках.

Alberta Ferretti PRE-FALL 2017

Фото: Vogue.com

Поклонники не скрывали восхищения. «Невероятная девушка», «С возрастом становится еще лучше», «Тут вам будто 18 лет», «Красивая и талантливая», «Глаз не оторвать, божественно», «Цвет настроения — серый», «Королева» — пишут в комментариях. О других стильных образах Кристины Орбакайте читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @orbakaite_k

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