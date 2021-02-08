Кристина Орбакайте стильно обыграла джемпер 4-летней давности

Донашивать дизайнерские трофеи из недр гардероба теперь чуть ли не главный тренд. Монаршие особы и селебрити смело появляются в одном и том же по несколько раз и дают новую жизнь старым вещам. Не осталась в стороне и Кристина Орбакайте, которая обыграла джемпер 4-летней давности.