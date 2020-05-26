Кристина Агилера подразнила поклонников фото в банном халате вместо платья
Фото: Instagram
Агилера позирует, демонстрируя яркий макияж с неоново-розовой губной помадой и безупречным контурингом. Гладко зачесанные и собранные в пучок волосы открывают линию шеи и декольте. В этот образ отлично вписалось бы коктейльное платье или сценический наряд, однако, звезда дополнила его пушистым банным халатом нараспашку и восхитила поклонников аппетитными формами. «Уютно и спокойно» — подписала фото певица.
Поклонники были щедры на комплименты смелому образу Кристины Агилеры. «Выглядите потрясающе!», «Королева красоты!», «Восхитительные фото», «В ваших глазах можно утонуть», «Вы невероятная!», «Самая красивая женщина в мире», «Слишком горячо!», «Современная Мона Лиза» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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