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Крисси Тейген надела «цветочный» халат и слилась с праздничным тортом

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Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

Крисси Тейген поделилась ярким снимком в своем Instagram, который стал подтверждением фразы: «Ты — то, что ты ешь». 35-летняя модель примерила новый наряд, в котором слилась с праздничным тортом.

Тейген объединила моду и кондитерское искусство необычным способом. Звезда надела черный халат с пестрым растительным принтом, будто нарисованным детской рукой. Будуарную деталь дополняет меховая отделка рукавов, а рифмуется с паттерном платок-твилли, венчающий прическу. Цветы, которыми усыпан халат, повторяются на декоре торта, стоящего рядом. Снимок заинтриговал Сеть: поклонники предполагают, что модель готовится к запуску собственной линейки одежды для дома.

Фолловеры осыпали звезду сотнями комплиментов и гадали, чем Крисси готовится их удивить в ближайшем будущем. «Восхитительно! Прекрасное фото», «Какие цвета!», «Стильная концепция!», «Вы — произведение искусства», «Ярко и чудесно!», «У вас всегда шикарные платья и халаты! Хотелось бы увидеть вашу собственную коллекцию», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @chrissyteigen

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