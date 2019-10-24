passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Креатив на подиуме: супруга Никиты Михалкова поддержала молодых дизайнеров в рамках Недели моды в Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Дизайнер: Андрей Горячев

Фото: Екатерина Ширинкина

23 октября в Гостином дворе состоялся дебют молодых дизайнеров из разных городов России. Показ капсульных коллекций состоялся при поддержке благотворительного фонда «Русский Силуэт» под руководством Татьяны Михалковой и Александра Митрошенкова.

Более 20 лет фонд помогает российской модной индустрии открывать новые имена. В 2019 году участие в конкурсе приняли более 2000 человек, из которых 6 счастливчиков получили уникальную возможность представить свои коллекции на главном подиуме столицы.

Молодые дизайнеры продемонстрировали свое видение модных тенденций, соединив их с разными направлениями в искусстве. В коллекциях были представлены вариации на тему авангарда, сюрреализма, модерна. Основными источниками вдохновения послужила живопись Казимира Малевича, Фриды Кало, Кузьмы Петрова-Водкина. Одни экспериментировали с цветом, техникой колор-блок и этническими принтами, другие же отдали предпочтение палитре нейтральных оттенков, делая ставку на форму. В финале показа на подиум были приглашены сами дизайнеры и их кураторы для вручения наград, а Татьяна Михалкова поздравила участников с дебютом.

Татьяна Михалкова

Фото: Екатерина Ширинкина

Для мероприятия экс-модель и общественный деятель выбрала образ на основе консервативного черного цвета, разбавленного неброским растительным принтом. Классические черные брюки дополнил топ из бархата, поверх которого был надет кардиган с объемными рукавами. Завершила look миниатюрная сумка Chanel, очки с цветными линзами и визитная карточка образов Михалковой – ободок с бантом.

Узнавайте о самых интересных событиях Недели моды в Москве первыми – следите за обновлениями Passion.ru!

Фото: Екатерина Ширинкина

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!