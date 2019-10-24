Креатив на подиуме: супруга Никиты Михалкова поддержала молодых дизайнеров в рамках Недели моды в Москве

Молодые дизайнеры продемонстрировали свое видение модных тенденций, соединив их с разными направлениями в искусстве. В коллекциях были представлены вариации на тему авангарда, сюрреализма, модерна. Основными источниками вдохновения послужила живопись Казимира Малевича, Фриды Кало, Кузьмы Петрова-Водкина. Одни экспериментировали с цветом, техникой колор-блок и этническими принтами, другие же отдали предпочтение палитре нейтральных оттенков, делая ставку на форму. В финале показа на подиум были приглашены сами дизайнеры и их кураторы для вручения наград, а Татьяна Михалкова поздравила участников с дебютом.