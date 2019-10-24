Креатив на подиуме: супруга Никиты Михалкова поддержала молодых дизайнеров в рамках Недели моды в Москве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина
Более 20 лет фонд помогает российской модной индустрии открывать новые имена. В 2019 году участие в конкурсе приняли более 2000 человек, из которых 6 счастливчиков получили уникальную возможность представить свои коллекции на главном подиуме столицы.
Молодые дизайнеры продемонстрировали свое видение модных тенденций, соединив их с разными направлениями в искусстве. В коллекциях были представлены вариации на тему авангарда, сюрреализма, модерна. Основными источниками вдохновения послужила живопись Казимира Малевича, Фриды Кало, Кузьмы Петрова-Водкина. Одни экспериментировали с цветом, техникой колор-блок и этническими принтами, другие же отдали предпочтение палитре нейтральных оттенков, делая ставку на форму. В финале показа на подиум были приглашены сами дизайнеры и их кураторы для вручения наград, а Татьяна Михалкова поздравила участников с дебютом.
Фото: Екатерина Ширинкина
Для мероприятия экс-модель и общественный деятель выбрала образ на основе консервативного черного цвета, разбавленного неброским растительным принтом. Классические черные брюки дополнил топ из бархата, поверх которого был надет кардиган с объемными рукавами. Завершила look миниатюрная сумка Chanel, очки с цветными линзами и визитная карточка образов Михалковой – ободок с бантом.
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Фото: Екатерина Ширинкина
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