Красные колготки и ботильоны в тон: Валерия продемонстрировала яркий дорожный образ

Неожиданную прохладу в июле Валерия встретила многослойным образом и игрой фактур. Навстречу пасмурным будням звезда отправилась в ярко-красных колготках в стиле восьмидесятых, ботильонах на шпильке и с сумкой в тон. Насыщенные цвета разбавили элегантный аутфит на основе клетчатой юбки с разрезом и двубортного жакета. Осеннее настроение образа поддержал принтованный шарф.