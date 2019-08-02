Красные колготки и ботильоны в тон: Валерия продемонстрировала яркий дорожный образ

Неожиданную прохладу в июле Валерия встретила многослойным образом и игрой фактур. Навстречу пасмурным будням звезда отправилась в ярко-красных колготках в стиле восьмидесятых, ботильонах на шпильке и с сумкой в тон. Насыщенные цвета разбавили элегантный аутфит на основе клетчатой юбки с разрезом и двубортного жакета. Осеннее настроение образа поддержал принтованный шарф.
Фото: Instagram
«Фото сегодняшнего утра, хотя можно подумать, что архивное – нельзя в августе быть так одетым» – комментирует Валерия под фото. Дорожный образ с элементами моды восьмидесятых дополнил яркий макияж с алой помадой в тон колготкам.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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