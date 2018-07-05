Краше невесты! Саша Савельева появилась на свадьбе родственника в умопомрачительном платье

Кирилл Сафонов и Саша Савельева не смогли пропустить важное семейное событие — женился племянник актера Никита Сафонов. Церемония прошла в Израиле, куда слетелись все родные новобрачных.

Саша выбрала для торжества пышное вечернее платье пастельного оттенка от A La Russe. Такой романтичный образ звезды восхитил пользователей Instagram, высоко его оценивших. И пусть фотографии избранницы Никиты Татьяны еще не появились в Сети, поклонники Саши уверены, что она выглядела даже лучше невесты.