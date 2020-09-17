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Красавица-жена Игоря Крутого блеснула в этно-платье и собрала комплименты

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Ольга Крутая показала, как стильно носить этнические мотивы

Фото: Instagram @olgakroutoi

Ольга Крутая уловила тренд на бохо-шик и показала, как применять его в повседневных образах. 57-летняя супруга знаменитого композитора блеснула элегантностью и собрала десятки восторженных комплиментов.

«Хочется новых путешествий, собирать чемодан и ехать в аэропорт в предвкушении вылета, восхищаться красотой тех мест, где раньше еще не бывал» — поделилась мыслями и настроением Ольга. Образ на свежем фото в Instagram определенно подходит под него. Расслабленный аутфит светская львица выстроила вокруг летящего макси-платья с затейливым этническим принтом цвета терракоты. К нему Крутая подобрала узнаваемые сандалии-слайды от Christian Dior, чем удивила фолловеров и даже получила вопрос: «А где же обувь на шпильке?». В ход пошла и легендарная сумка-седло, за которой охотятся модницы уже не первый сезон. Завершили образ акцентные украшения и крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы.

Поклонники Ольги предавались мечтам о путешествиях, а вместе с тем — не забыли и о теплых словах. «Счастливая женщина и точка», «Вы, Ольга, восхитительная», «Красотка, умница. Достойна уважения», «Фантастика!», «Красавица!», «Все в цвет!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @olgakroutoi

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