Красавица-жена Игоря Крутого блеснула в этно-платье и собрала комплименты

«Хочется новых путешествий, собирать чемодан и ехать в аэропорт в предвкушении вылета, восхищаться красотой тех мест, где раньше еще не бывал» — поделилась мыслями и настроением Ольга. Образ на свежем фото в Instagram определенно подходит под него. Расслабленный аутфит светская львица выстроила вокруг летящего макси-платья с затейливым этническим принтом цвета терракоты. К нему Крутая подобрала узнаваемые сандалии-слайды от Christian Dior, чем удивила фолловеров и даже получила вопрос: «А где же обувь на шпильке?». В ход пошла и легендарная сумка-седло, за которой охотятся модницы уже не первый сезон. Завершили образ акцентные украшения и крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы.

Поклонники Ольги предавались мечтам о путешествиях, а вместе с тем — не забыли и о теплых словах. «Счастливая женщина и точка», «Вы, Ольга, восхитительная», «Красотка, умница. Достойна уважения», «Фантастика!», «Красавица!», «Все в цвет!» — пишут в комментариях.