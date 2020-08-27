Красавица-жена Дмитрия Диброва показала стильный образ с широкой рубашкой и «конфетными» сандалиями

Диброва отправилась в отпуск в Сочи и уже успела подразнить фолловеров первыми яркими фото с поклонниками. Супруга известного российского журналиста составила эффектный аутфит, а в его основу поместила главные цвета из палитры морского стиля. На ней — прямые укороченные брюки цвета мела, в рифму к которым подобрана базовая футболка. Поверх нее — широкая рубашка чернильно-синего оттенка, которая забрала главную роль. Акцентом стали спортивные сандалии конфетного цвета — остромодная деталь уходящего лета. А вот аксессуаров Полина взяла с собой целый арсенал, сменив огненно-красную сумку кросс-боди на объемную поясную.