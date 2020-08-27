Красавица-жена Дмитрия Диброва показала стильный образ с широкой рубашкой и «конфетными» сандалиями
Фото: Instagram @polinadibrova
Диброва отправилась в отпуск в Сочи и уже успела подразнить фолловеров первыми яркими фото с поклонниками. Супруга известного российского журналиста составила эффектный аутфит, а в его основу поместила главные цвета из палитры морского стиля. На ней — прямые укороченные брюки цвета мела, в рифму к которым подобрана базовая футболка. Поверх нее — широкая рубашка чернильно-синего оттенка, которая забрала главную роль. Акцентом стали спортивные сандалии конфетного цвета — остромодная деталь уходящего лета. А вот аксессуаров Полина взяла с собой целый арсенал, сменив огненно-красную сумку кросс-боди на объемную поясную.
Ранее модель отдыхала в санатории и, подводя итоги, пожаловалась, что набрала лишний вес. Но поклонники изменений в фигуре светской львицы не заметили, и внимание сфкусировали на стильном аутфите Дибровой. «Образ, конечно, очень стильный и красивый», «Великолепная мама», «Очень стильно выглядишь — надо брать пример!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @polinadibrova
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