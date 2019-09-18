Кожаный тренч и оттенки горького шоколада: Бородина в стильном образе отправилась на свидание с мужем

«Жду, когда муж заберет и отвезет покушать» – прокомментировала снимок Бородина. На нем она позирует в классическом тренче Prada из глянцевой кожи в насыщенном оттенке горького шоколада. К нему звезда подобрала кожаную сумку кросс-боди с узнаваемым «плетением» Bottega Veneta. Баланс фактур удержан при помощи темно-синих укороченных джинсов с необработанными низами и классическими лоферами с металлической фурнитурой.
Образ Ксении Бородиной собрал массу комплиментов от фолловеров. «Классный look», «Моя тема – и туфельки без каблука, и сумочка через плечо. Класс!», «Вот бывают же всегда безупречные красотки», «Очень стильный образ, Ксения, вы одеты прямо по типажу, вам очень идет этот образ» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!