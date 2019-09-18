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Кожаный тренч и оттенки горького шоколада: Бородина в стильном образе отправилась на свидание с мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Ксения Бородина умело использует вещи из кожи в своих аутфитах, играя с текстурами. От мини-юбок 36-летняя ведущая перешла к более практичным для осени вариантам, поделившись образом для свидания с мужем в своем Instagram.

«Жду, когда муж заберет и отвезет покушать» – прокомментировала снимок Бородина. На нем она позирует в классическом тренче Prada из глянцевой кожи в насыщенном оттенке горького шоколада. К нему звезда подобрала кожаную сумку кросс-боди с узнаваемым «плетением» Bottega Veneta. Баланс фактур удержан при помощи темно-синих укороченных джинсов с необработанными низами и классическими лоферами с металлической фурнитурой.

Образ Ксении Бородиной собрал массу комплиментов от фолловеров. «Классный look», «Моя тема – и туфельки без каблука, и сумочка через плечо. Класс!», «Вот бывают же всегда безупречные красотки», «Очень стильный образ, Ксения, вы одеты прямо по типажу, вам очень идет этот образ» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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