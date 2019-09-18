Кожаный тренч и оттенки горького шоколада: Бородина в стильном образе отправилась на свидание с мужем

Образ Ксении Бородиной собрал массу комплиментов от фолловеров. «Классный look», «Моя тема – и туфельки без каблука, и сумочка через плечо. Класс!», «Вот бывают же всегда безупречные красотки», «Очень стильный образ, Ксения, вы одеты прямо по типажу, вам очень идет этот образ» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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