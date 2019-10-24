Кожаный бомбер и спортивные брюки: Валерия показала, как носить спортшик в духе 90-х
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Комбинация сразу нескольких стилей в одном образе – прием, которым Валерия пользуется регулярно. Вдохновившись стилем 90-х и спортшиком, 51-летняя певица составила молодежный travel-образ.
Валерия передала фолловерам привет из Самары. Для очередного перелета звезда выбрала максимально комфортный расслабленный look с акцентом на контрастные цвета – красный, белый и черный.
Певица отдала предпочтение свободным укороченным брюкам-джоггерам с лампасами – их Валерия совместила с базовой белой футболкой и плотными носками, рифмующимися с ней по цвету. Образ в духе «золотой молодежи» 90-х звезда дополнила объемным кожаным бомбером О-силуэта с массивными накладными карманами. Завершающие детали – принтованный шарф, вместительная сумка и белые кеды.
О самых стильных образах Валерии читайте на Passion.ru!
Фото: Instagram
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