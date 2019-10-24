Кожаный бомбер и спортивные брюки: Валерия показала, как носить спортшик в духе 90-х

Певица отдала предпочтение свободным укороченным брюкам-джоггерам с лампасами – их Валерия совместила с базовой белой футболкой и плотными носками, рифмующимися с ней по цвету. Образ в духе «золотой молодежи» 90-х звезда дополнила объемным кожаным бомбером О-силуэта с массивными накладными карманами. Завершающие детали – принтованный шарф, вместительная сумка и белые кеды.