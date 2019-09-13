Кожаные шорты и головокружительные шпильки: Светлана Лобода в дерзком образе зажгла танцпол

Покорять танцпол Лобода отправилась в коротких кожаных шортах с высоким поясом и золотистой блузке с объемными рукавами. Дерзкий аутфит дополнил черный виниловый плащ, небрежно накинутый на плечи, и замшевые ботильоны в духе вестерна – с заостренным носком и декором в виде бахромы. «Вчера был прекрасный вечер)) танцевалиииии....)))) – поделилась звезда (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены, — прим. ред.).