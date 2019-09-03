Кожаные микрошорты и «золотая» улыбка: Бейонсе продемонстрировала дерзкий образ

Цветовая гамма образа звезды состоит из кофейно-бежевого оттенка и хаки. В одном образе Бейонсе зарифмовала два акцента – экстремально-короткие шорты из кожи и рубашка с корсетными завязками, первые пуговицы которой R&B-дива решила не застегивать. Аутфит дополнила каркасная поясная сумка в оттенке темный шоколад и лаконичные телесные босоножки на шпильке.
На аксессуары Бейонсе явно не скупилась, решив сочетать все и сразу: многоярусные ожерелья, чокеры, усыпанные драгоценными камнями, крупные серьги. Как оказалось, певица в буквальном смысле была вооружена до зубов: ее улыбку украшали грилзы – золотые накладки на зубы.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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