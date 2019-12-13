Кожаные капри и безразмерный пуховик: Валерия показала молодежный аутфит для холодной погоды

Фолловеры оценили молодежный образ Валерии и буквально осыпали певицу комплиментами. «Красотка, наряд шикарный! И пуховик, и сапоги, и штаны», «Красавица! Курточка как нежная зефирка», «Образ – супер!», «Вы просто великолепно выглядите», «Красиво вы паркинг оплачиваете», «Вы очаровательны», «Какая же вы прелесть!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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