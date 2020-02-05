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Кожаная юбка и высокие шпильки: 51-летняя Бондарчук в дерзком образе повеселила поклонников забавным видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Светлана Бондарчук повеселила поклонников, опубликовав забавное видео с прогулкой по Санкт-Петербургу. На нем 51-летняя светская львица и бизнесвумен разогнала голубей дерзким стилем и уверенным дефиле.

Солнечный день в северной столице Бондарчук встретила образом total black, совместившим спортшик и классику. На ней – кожаная юбка с нескромным разрезом, открывающим стройные ноги и демонстрирующим головокружительный эффект в союзе с классическими лодочками на шпильке. Лаконичные детали звезда совместила со спортивной толстовкой oversize и «плечистым» пиджаком по типу мужского. Финальные штрихи – миниатюрная сумка кросс-боди и темные солнцезащитные очки.

Видео: Instagram

Фолловерам стильный look Светланы пришелся по душе: «Просто вау…», «Какая легкость!», «Стильная все-таки вы женщина, Светлана», «Самая стильная», «Вы нереальная красотка! Любуемся!», «Прекрасно одета, как солнышко, только в черном», «Классная, стильная и свободная». Правда, многие переживали, что звезда разгуливает по морозному Петербургу в открытых туфлях, пиджаке и без колгот. «Я сегодня в шубе мерзла в СПб! Смелая Светлана!», «Рожать не собираемся…», «Светлана, не бережете себя, сегодня в Питере очень холодный ветер и -5», «Ну…февраль же все-таки, а тут туфли на босу ногу! Завидую вашей морозоустойчивости» – пишут в комментариях.

Фото и видео: Instagram

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