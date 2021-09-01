Коварная свекровь надела на свадьбу белое платье, чтобы позлить невестку

Невеста поделилась на портале Reddit «сюрпризом», который испортил ей свадьбу. Визажист спросила у свекрови, какие тона она бы хотела использовать в макияже и какую прическу. Та ответила, что прежде покажет свой наряд — под него будет проще подобрать образ. А затем расстегнула чехол и достала белое платье, расшитое кружевом и пайетками. Девушка была в растерянности, ведь накануне свекровь заверила, что будет в классическом черном наряде.

«Оно не белое, это цвет жирных сливок», — сказала мать жениха. А затем добавила, что черное платье ей не к лицу и не по размеру, поэтому ей пришлось купить новое в последний момент. В итоге женщина все же прислушалась и сменила наряд, однако пощекотать нервы невестке ей удалось на все сто.