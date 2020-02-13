В одно из сообществ на Facebook попало анонимное фото, на котором запечатлена девушка в кружевном платье на фоне многоярусного торта. Пышная юбка, белое кружево и эффектный головной убор, украшающий элегантную вечернюю прическу, сбили с толку. Казалось бы – ничего необычного для свадьбы, кроме того, что на фото не невеста, а гостья торжества. Фолловеры отказывались верить, что кто-то может пойти на такой поступок, и даже предположили, что фото смонтировано, как сообщает The Sun. Анонимный автор публикации сообщил, что на фото одна из родственниц молодоженов, что повергло аудиторию сообщества в шок: «Я всегда под впечатлением от тех, кто нарушает это правило, хоть оно и негласное», «Это действительно выглядит, как наряд невесты». Некоторые пользователи искали следы монтажа: «В этом снимке есть что-то странное. Она не выглядит подлинно, кажется, что это монтаж», «Слишком много Фотошопа», «Такое чувство, что ее фото наложили поверх фона с тортом» – недоумевали в комментариях. Фото: Vostock-photo, FacebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!