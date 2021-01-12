Коварная подруга пришла на свадьбу в роскошном платье и затмила невесту

«Свадьба моей 23-летней сестры была камерной, было всего две подружки невесты, и я — одна из них. Вторая не участвовала в совместном выборе платьев, так как живет в другом штате. У меня были финансовые ограничения, и потратить на наряд я могла только $100 (около 7 500 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). Платье, которое я выбрала, было идеальным: «коктейльная» длина, А-силуэт и абсолютная совместимость по стилю с образом сестры», — начала рассказ девушка.

Второй подружке невесты отправили фото с просьбой выбрать что-нибудь отличающееся. И она действительно отличилась, купив роскошное блестящее платье в пол. «Оно затмило не только мое платье, но и наряд невесты! Сестре это, думаю, тоже не понравилось, но все пытались войти в положение нарушительницы дресс-кода: она была беременна и хотела спрятать живот. Но зачем покупать такое вычурное платье!», — возмущается рассказчица. При этом невеста была спокойна до того, как сестра не подняла шум. Пользователи портала раскритиковали девушку за ее действия: «Это не твое дело! Зачем беспокоить сестру лишний раз, если ее все устраивает!».