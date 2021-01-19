Коварная мать чуть не сорвала свадьбу дочери из-за платья

«Я не попала на собственный выпускной, поэтому хотела сделать небольшую вечеринку в парке. Я подготовила угощения, разослала приглашения, запланировала речь. Накануне праздника моя мать обзвонила всю семью и сообщила, что она выходит замуж. Церемония была назначена за 3 часа до моей вечеринки, и мой праздник она использовала как свое место сбора гостей», — рассказала пользователь Reddit.

Ее же собственная свадьба не обошлась без приключений. Мать стала встревать в процесс подготовки и пыталась сделать все по своему вкусу. Она постоянно спорила с дочкой, критиковала ее выбор платья, а после и вовсе решила купить белый наряд для себя и отобрать главную роль у невесты. В день церемонии она настояла на том, чтобы макияж и прическу ей сделали первой.

«Когда я одевалась, она и моя сестра были в ванной. Я трижды просила ее выйти и помочь застегнуть мне платье, так как знала, что это важно для нее. Она игнорировала меня, тогда моя вторая сестра сделала это, после чего все поссорились», — поделилась невеста. Настроение девушки было испорчено, мать же играла роль заботливой и счастливой на фото. «Я пересматриваю снимки со свадьбы и вижу свое лицо в ярости», — рассказала героиня торжества.