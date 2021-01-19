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Коварная мать чуть не сорвала свадьбу дочери из-за платья

Накануне свадьбы у героини этой истории все пошло наперекосяк: девушка поссорилась с собственной мамой, которая чуть не сорвала торжество. Невеста пожаловалась, что самый близкий для нее человек постоянно перетягивает все внимание на себя.

«Я не попала на собственный выпускной, поэтому хотела сделать небольшую вечеринку в парке. Я подготовила угощения, разослала приглашения, запланировала речь. Накануне праздника моя мать обзвонила всю семью и сообщила, что она выходит замуж. Церемония была назначена за 3 часа до моей вечеринки, и мой праздник она использовала как свое место сбора гостей», — рассказала пользователь Reddit.

Ее же собственная свадьба не обошлась без приключений. Мать стала встревать в процесс подготовки и пыталась сделать все по своему вкусу. Она постоянно спорила с дочкой, критиковала ее выбор платья, а после и вовсе решила купить белый наряд для себя и отобрать главную роль у невесты. В день церемонии она настояла на том, чтобы макияж и прическу ей сделали первой.

«Когда я одевалась, она и моя сестра были в ванной. Я трижды просила ее выйти и помочь застегнуть мне платье, так как знала, что это важно для нее. Она игнорировала меня, тогда моя вторая сестра сделала это, после чего все поссорились», — поделилась невеста. Настроение девушки было испорчено, мать же играла роль заботливой и счастливой на фото. «Я пересматриваю снимки со свадьбы и вижу свое лицо в ярости», — рассказала героиня торжества.

Фото: Freepik

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