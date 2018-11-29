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«Костюм голубца»: поклонники не оценили латексное мини-платье Глюк’оZы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Глюк'оZа

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32-летняя Наталья Чистякова-Ионова поделилась снимком в откровенном наряде, который назвала своим новогодним выбором.

Певица Наталья Чистякова-Ионова (известная под псевдонимом Глюк’оZа) часто попадает под прицел модных критиков — и экспертов, и обычных интернет-пользователей, которые следят за микроблогом звезды. На днях артистка решила выложить селфи в светло-салатовом латексном мини-платье с очень глубоким декольте — в стиле Ким Кардашьян. Глюк’оZа призналась, что подумывает надеть этот наряд в новогоднюю ночь.

Мой новогодний костюм готов ;) 😋

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

Большинство фолловеров остались разочарованы выбором Натальи: «Платье как капустный лист)) Костюм голубца!», «В нем особо не нагнешься, все везде выпадет», «У вас ежедневные костюмы еще более открытые и экстремальные», «Мать и жена, ну е-мае», «Новый год без белья?», «Это полуграция, а не платье» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Впрочем, сама девушка никак не отреагировала на негативные отзывы, тем более что нашлись и те, кому такой образ пришелся по душе. А вам понравился наряд Глюк’оZы?

Фото и видео: Instagram

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