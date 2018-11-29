«Костюм голубца»: поклонники не оценили латексное мини-платье Глюк’оZы

Большинство фолловеров остались разочарованы выбором Натальи: «Платье как капустный лист)) Костюм голубца!», «В нем особо не нагнешься, все везде выпадет», «У вас ежедневные костюмы еще более открытые и экстремальные», «Мать и жена, ну е-мае», «Новый год без белья?», «Это полуграция, а не платье» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).