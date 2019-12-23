Костюм диско-шара и космические «рожки»: Волочкова примерила образ «инопланетной дивы»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Постройневшая Волочкова нередко позирует на фото в минимальном количестве одежды, но на этот раз она примерила классический брючный костюм с брюками-клеш и блейзером, надетым на голое тело.
Без эпатажа не обошлось: стильная двойка щедро усыпана мерцающими серебристыми пайетками, а блейзер, застегнутый лишь на одну пуговицу, дополнило многоярусное акцентное ожерелье. Место массивных меховых унтов, которые нередко появляются в образах Волочковой, заняли классические черные лодочки на шпильке. Внимание привлекла прическа: убранные и гладко зачесанные волосы украшали блестящие космические «рожки», за которые балерину даже назвали «инопланетной дивой».
Фолловеры не жалели комплиментов в адрес звезды. «Настюша, роль инопланетной дивы – очень даже волшебно…», «Наконец-то что-то стильное и интересное», «Крутотень! Сияющая комета», «Необычная, неотразимая, потусторонняя», «Почаще работайте со стилистами», «Костюм ну просто бомба», «Классические образы вам к лицу…Вы здесь неотразимы», «Как американская кинодива», «Настя, как волшебная игрушка! Куколка» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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