Костюм диско-шара и космические «рожки»: Волочкова примерила образ «инопланетной дивы»

Без эпатажа не обошлось: стильная двойка щедро усыпана мерцающими серебристыми пайетками, а блейзер, застегнутый лишь на одну пуговицу, дополнило многоярусное акцентное ожерелье. Место массивных меховых унтов, которые нередко появляются в образах Волочковой, заняли классические черные лодочки на шпильке. Внимание привлекла прическа: убранные и гладко зачесанные волосы украшали блестящие космические «рожки», за которые балерину даже назвали «инопланетной дивой».