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Косметички за 120 рублей и клей с блестками: в Сети раскритиковали странные подарки для подружек невесты

Креативная невеста решила сэкономить на нарядах своих подружек, поэтому принялась за создание эксклюзивных аксессуаров сама. Пользователи Сети восхищение девушки модными изобретениями явно не разделили.

«Как вам? Я сделала их вчера вечером из косметичек, клея и блесток» — похвасталась невеста в Facebook. Находчивая девушка поделилась фото черной косметички, на которую была нанесена блестящая розовая надпись «Подружка невесты». По задумке аксессуар должен был трансформироваться в эффектный, а главное — недорогой клатч. И действительно, покупка обошлась австралийке всего £1,50 (около 120 рублей), сообщает The Sun.

Фото: Facebook

Публикуя фото своего изобретения, девушка рассчитывала на похвалу, но реакция пользователей оказалась совершенно иной. «Если бы ты предложила это мне, я бы отказалась», «С этим и мой 9-летний сын справился бы!», «Будто бы 8-летняя девочка решила устроить тематическую вечеринку», «Если она думает, что это отличный подарок, то мне интересно посмотреть, какой будет декор на ее свадьбе», «Ну, бедная девушка хотя бы пыталась» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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