Косметички за 120 рублей и клей с блестками: в Сети раскритиковали странные подарки для подружек невесты
«Как вам? Я сделала их вчера вечером из косметичек, клея и блесток» — похвасталась невеста в Facebook. Находчивая девушка поделилась фото черной косметички, на которую была нанесена блестящая розовая надпись «Подружка невесты». По задумке аксессуар должен был трансформироваться в эффектный, а главное — недорогой клатч. И действительно, покупка обошлась австралийке всего £1,50 (около 120 рублей), сообщает The Sun.
Фото: Facebook
Публикуя фото своего изобретения, девушка рассчитывала на похвалу, но реакция пользователей оказалась совершенно иной. «Если бы ты предложила это мне, я бы отказалась», «С этим и мой 9-летний сын справился бы!», «Будто бы 8-летняя девочка решила устроить тематическую вечеринку», «Если она думает, что это отличный подарок, то мне интересно посмотреть, какой будет декор на ее свадьбе», «Ну, бедная девушка хотя бы пыталась» — пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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