Косметички за 120 рублей и клей с блестками: в Сети раскритиковали странные подарки для подружек невесты

Публикуя фото своего изобретения, девушка рассчитывала на похвалу, но реакция пользователей оказалась совершенно иной. «Если бы ты предложила это мне, я бы отказалась», «С этим и мой 9-летний сын справился бы!», «Будто бы 8-летняя девочка решила устроить тематическую вечеринку», «Если она думает, что это отличный подарок, то мне интересно посмотреть, какой будет декор на ее свадьбе», «Ну, бедная девушка хотя бы пыталась» — пишут в комментариях.