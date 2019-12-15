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«Косите под Топурию?»: в Сети обсуждают смелый образ Алсу

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алсу

Фото: Instagram Алсу

Певица похвасталась новым концертным нарядом.

14 декабря в Государственном Кремлевском дворце прошла ежегодная церемония награждения лауреатов премии «Марка №1 в России». Среди тех, кто в этот вечер вышел на главную сцену страны, оказалась певица Алсу.

36-летняя звезда поделилась в блоге парой кадров из гримерки, на которых продемонстрировала необычный наряд — черное ультракороткое блестящее платье с объемными рукавами, подчеркнувшее ее осиную талию, которое дополнила кожаными митенками и плотными колготками в тон.

«Икона стиля», «Космическая девушка», «Как можно быть такой невероятной и причем всегда?», «Одеваться у нас в России со вкусом умеют только Зара и Алсу», «Дизайнеру 👏», «Стильно и эффектно», «Все девушки рядом с вами так проигрывают, извините. Как стекляшки рядом с бриллиантом», — восхитились одни.

Но нашлись и те, кому не понравился образ певицы: «Вы косите под Топурию????», «Наряд не нравится, слишком короткое платье..», «Это не платье... Это ужас…», «Да простят меня фанаты, на Бузову похожа чем-то с такой прической», «Доспехи Дон-Кихота», «А-ля Ирина Понаровская!!», «Я подумала, это платье из пакетов», «Алсу стала похожа на Ани Лорак, а Ани Лорак на Алсу», «Беременная? Наряд — колхоз», «Что-то они все на одно лицо, думала, что Бузова».

А вам нравится такой образ Алсу?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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