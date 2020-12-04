Кортни Кардашьян блеснула в виниловом пальто цвета шоколада и собрала комплименты

Поклонники восхищались стилем звезды и не скупились на комплименты. «Какое пальто!», «Икона стиля», «Выглядите невероятно, Кортни!», «Коричневый вам очень к лицу», «Каждый день вы покоряете нас своей красотой!», «Потрясающий образ!», «Один из самых стильных аутфитов», «Волшебная», — пишут в комментариях. О других стильных образах старшей сестры Ким Кардашьян читайте на Passion.ru.