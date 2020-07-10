Короткие шорты vs ромпер с декольте: Наталья Бочкарева устроила битву образов с Дашей Букиной

«Кто круче: я или Даша Букина?» — поинтересовалась Бочкарева в тексте публикации. На видео звезда зажигает, пританцовывая под энергичный трек. Для себя Наталья выбрала приталенный черный комбинезон на тонких бретелях и с короткими шортами — в них фигура выглядит безупречно. В Дашу Букину актриса перевоплотилась с помощью облегающего ромпера пламенно-красного цвета с открытыми плечами и экстремально глубоким вырезом. Дополнил образ жены продавца обуви ярко-рыжий парик с локонами и обод с бантом, украсивший прическу. И Бочкарева, и Букина сошлись в одном — ярком макияже с горячо любимой обеими красной помадой.