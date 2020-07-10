Короткие шорты vs ромпер с декольте: Наталья Бочкарева устроила битву образов с Дашей Букиной
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
«Кто круче: я или Даша Букина?» — поинтересовалась Бочкарева в тексте публикации. На видео звезда зажигает, пританцовывая под энергичный трек. Для себя Наталья выбрала приталенный черный комбинезон на тонких бретелях и с короткими шортами — в них фигура выглядит безупречно. В Дашу Букину актриса перевоплотилась с помощью облегающего ромпера пламенно-красного цвета с открытыми плечами и экстремально глубоким вырезом. Дополнил образ жены продавца обуви ярко-рыжий парик с локонами и обод с бантом, украсивший прическу. И Бочкарева, и Букина сошлись в одном — ярком макияже с горячо любимой обеими красной помадой.
Мнение фолловеров разделилось, однако, десятки восторженных комплиментов и шуточные ставки не заставили себя ждать. «Какая вы красотка!», «Классная фигура», «В этом баттле выиграла Наталья. Даша, прости», «Обе хороши, можно дуэтом», «Шикарная женщина», «В черном — огонь», «Круто и красочно!», «У Даши один образ, а у Натальи много» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Натальи Бочкаревой
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