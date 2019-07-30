Короткие шорты и топ на завязках: Ксения Бородина продемонстрировала бронзовый загар и бесконечно длинные ноги

Бородина позирует на фоне сельских пейзажей и сена в летнем костюме цвета пыльной розы. Тройка из трендовых шорт-бермудов, микротопа на завязках и легкого жакета с коротким рукавом подчеркивает формы и стройные ноги ведущей. Свободный силуэт, контрастный кант, графичный принт и легкие ткани – наряд в средиземноморском формате отлично рифмуется с тосканским колоритом. Аутфит дополнили белые сандалии Hermès и массивные часы на запястье.