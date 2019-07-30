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Короткие шорты и топ на завязках: Ксения Бородина продемонстрировала бронзовый загар и бесконечно длинные ноги

Ксения Бородина наслаждается жарким солнцем и продолжает делиться фотографиями со своих итальянских каникул. Для прогулок по улицам городков Тосканы 36-летняя ведущая выбирает максимально расслабленные образы.

Бородина позирует на фоне сельских пейзажей и сена в летнем костюме цвета пыльной розы. Тройка из трендовых шорт-бермудов, микротопа на завязках и легкого жакета с коротким рукавом подчеркивает формы и стройные ноги ведущей. Свободный силуэт, контрастный кант, графичный принт и легкие ткани – наряд в средиземноморском формате отлично рифмуется с тосканским колоритом. Аутфит дополнили белые сандалии Hermès и массивные часы на запястье.

Фото: Instagram

Распущенные волосы и практически полное отсутствие макияжа делают образ максимально естественным, что заметили и фолловеры. «Ксения, без яркого мэйкапа – девочка лет 16-ти», «Очень молодо выглядите, как девочка», «Вам очень идет Италия» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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