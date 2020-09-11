Королева Летиция похвасталась тонкой талией в бюджетном платье полуночного цвета

По данным Daily Mail, наряд обошелся Ее Величеству £99,95 (около 9500 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). Впервые супруга испанского короля выгуляла его на церемонии вручения наград UNICEF в июне 2019 года — тогда его дополняли замшевые туфли на шпильках. А в этот раз платье было зарифмовано с эффектными лодочками из лакированной кожи в тон и минималистичным клатчем-конвертом на тонкой цепочке.

О других стильных и бюджетных образах королевы Летиции читайте на Passion.ru.