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Королева Летиция похвасталась тонкой талией в бюджетном платье полуночного цвета

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Королева Летиция блеснула на официальном приеме в бюджетном платье

Фото: Globallook

Королева Летиция совершила официальный визит с представителями испанской Ассоциации по борьбе с онкологическими заболеваниями. На этот раз без супруга, но во всеоружии: первая леди блеснула элегантностью, а заодно — похвасталась стройной фигурой.

47-летняя королева Испании снова продемонстрировала разумный подход к моде и шопингу, выйдя в свет в бюджетном платье испанского масс-маркет-бренда. Поддерживать отечественную марку Летиция взялась при помощи полуночно-синего платья длины миди с акцентом на талии и броским флористическим принтом. Лаконичный дизайн, воздушная ткань (кстати, произведенная из переработанных материалов) — приемы, которыми монаршая особа пользуется регулярно.

Королева Летиция на церемонии вручения наград UNICEF в июне 2019 года

Фото: Globallook

По данным Daily Mail, наряд обошелся Ее Величеству £99,95 (около 9500 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). Впервые супруга испанского короля выгуляла его на церемонии вручения наград UNICEF в июне 2019 года — тогда его дополняли замшевые туфли на шпильках. А в этот раз платье было зарифмовано с эффектными лодочками из лакированной кожи в тон и минималистичным клатчем-конвертом на тонкой цепочке.

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_Фото: Globallook

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