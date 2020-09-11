Королева Летиция похвасталась тонкой талией в бюджетном платье полуночного цвета
Фото: Globallook
47-летняя королева Испании снова продемонстрировала разумный подход к моде и шопингу, выйдя в свет в бюджетном платье испанского масс-маркет-бренда. Поддерживать отечественную марку Летиция взялась при помощи полуночно-синего платья длины миди с акцентом на талии и броским флористическим принтом. Лаконичный дизайн, воздушная ткань (кстати, произведенная из переработанных материалов) — приемы, которыми монаршая особа пользуется регулярно.
Фото: Globallook
По данным Daily Mail, наряд обошелся Ее Величеству £99,95 (около 9500 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.). Впервые супруга испанского короля выгуляла его на церемонии вручения наград UNICEF в июне 2019 года — тогда его дополняли замшевые туфли на шпильках. А в этот раз платье было зарифмовано с эффектными лодочками из лакированной кожи в тон и минималистичным клатчем-конвертом на тонкой цепочке.
О других стильных и бюджетных образах королевы Летиции читайте на Passion.ru.
_Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!