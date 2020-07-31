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Королева Летиция похвасталась модным уловом с распродажи в масс-маркете

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Испанская королева Летиция выбрала платье из масс-маркета для официального визита

Фото: Globallook

Королева Летиция и ее супруг Филипп VI заканчивают свой тур по Испании, в который отправились, чтобы поддержать населенные пункты страны после пандемии коронавируса. В багаже оказались наряды, подобранные по фигуре с завидной точностью, и большинство из них куплены в масс-маркете. На этот раз монаршая особа похвасталась новым уловом с распродажи.

Завершилась поездка королевской семьи визитом в Музей Фернандо Алонсо, экспозиция которого посвящена мотоспорту. Точку в конце тура Летиция решила поставить с помощью летящего платья с контрастным бежевым принтом. Детали как всегда сдержаны и подчеркивают элегантный стиль: акцент на талии, длина миди, невесомый материал.

В паре с нарядом выступили эспадрильи на плетеной танкетке — обувь, которая уже давно получила статус фаворита представительниц королевских семей. Аутфит обошелся супруге Филиппа VI не так уж и дорого: платье от испанского бренда Massimo Dutti доступно на распродаже за £50 (около 4900 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), а босоножки от Mint & Rose — £108 (около 10 500 рублей), сообщает Daily Express. Королева Испании продолжает соблюдать не только дресс-код, но и меры предосторожности, надевая защитную маску на каждое мероприятие.

О других стильных выходах и самых доступных нарядах испанской королевы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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