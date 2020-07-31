Королева Летиция похвасталась модным уловом с распродажи в масс-маркете

В паре с нарядом выступили эспадрильи на плетеной танкетке — обувь, которая уже давно получила статус фаворита представительниц королевских семей. Аутфит обошелся супруге Филиппа VI не так уж и дорого: платье от испанского бренда Massimo Dutti доступно на распродаже за £50 (около 4900 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), а босоножки от Mint & Rose — £108 (около 10 500 рублей), сообщает Daily Express. Королева Испании продолжает соблюдать не только дресс-код, но и меры предосторожности, надевая защитную маску на каждое мероприятие.