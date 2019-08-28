Копию платья Кейт Миддлтон раскупили на распродаже за 3900 рублей

Сейчас платье находится на распродаже, его цена – 3900 рублей (без учета скидки – 6500 рублей). Модель также представлена и в размере plus size, правда, акция на него пока что не распространяется. Стоимость наряда для девушек с формами составляет 6300 рублей.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Chichiclothing.com, GettyImages

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