Конусовидный лиф и ультрамини: Ирина Шейк блеснула на финальном показе Jean Paul Gaultier в Париже

Шейк продемонстрировала микроплатье телесного цвета, который практически слился с тоном кожи. Нежный шелк в сочетании со вставками из сетки не оставили места для фантазии. В фокусе оказался и графичный силуэт, максимально четко очерченный каркасным лифом-корсетом. В наряде Готье воплотил архивную модель бра-«пули» (Bullet Bra) – того самого конусообразного бюстгальтера, который в 90-х модельер разработал для концертного тура Мадонны. Образ модели дополнили будуарные туфли-лодочки из кремового атласа с контрастными черными вставками.