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Конусовидный лиф и ультрамини: Ирина Шейк блеснула на финальном показе Jean Paul Gaultier в Париже

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Vogue.com

22 января Ирина Шейк приняла участие в показе Jean Paul Gaultier в рамках Недели высокой моды в Париже. 34-летняя модель вышла на подиум в ультракоротком платье с «архивным» лифом, блеснув бесконечными ногами и точеной фигурой.

Шейк продемонстрировала микроплатье телесного цвета, который практически слился с тоном кожи. Нежный шелк в сочетании со вставками из сетки не оставили места для фантазии. В фокусе оказался и графичный силуэт, максимально четко очерченный каркасным лифом-корсетом. В наряде Готье воплотил архивную модель бра-«пули» (Bullet Bra) – того самого конусообразного бюстгальтера, который в 90-х модельер разработал для концертного тура Мадонны. Образ модели дополнили будуарные туфли-лодочки из кремового атласа с контрастными черными вставками.

Показ в театре Шатле стал знаковым событием в истории модной индустрии. Яркое шоу было объявлено финальным в карьере Жана-Поля Готье: спустя 50 лет кутюрье заявил, что закрывает бренд. В грандиозном перформансе приняли участие признанные супермодели мира и селебрити, в числе которых, помимо Ирины Шейк, была Дита фон Тиз, сестры Хадид, Ясмин Ле Бон, Карли Клосс и многие другие.

Фото: Vogue.com

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