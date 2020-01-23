Конусовидный лиф и ультрамини: Ирина Шейк блеснула на финальном показе Jean Paul Gaultier в Париже
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Фото: Vogue.com
Шейк продемонстрировала микроплатье телесного цвета, который практически слился с тоном кожи. Нежный шелк в сочетании со вставками из сетки не оставили места для фантазии. В фокусе оказался и графичный силуэт, максимально четко очерченный каркасным лифом-корсетом. В наряде Готье воплотил архивную модель бра-«пули» (Bullet Bra) – того самого конусообразного бюстгальтера, который в 90-х модельер разработал для концертного тура Мадонны. Образ модели дополнили будуарные туфли-лодочки из кремового атласа с контрастными черными вставками.
Показ в театре Шатле стал знаковым событием в истории модной индустрии. Яркое шоу было объявлено финальным в карьере Жана-Поля Готье: спустя 50 лет кутюрье заявил, что закрывает бренд. В грандиозном перформансе приняли участие признанные супермодели мира и селебрити, в числе которых, помимо Ирины Шейк, была Дита фон Тиз, сестры Хадид, Ясмин Ле Бон, Карли Клосс и многие другие.
Фото: Vogue.com
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