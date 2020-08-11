Комбинезон с декольте и брючный костюм: Наталия Орейро и Мария Захарова устроили «зеленую» битву
Фото: Instagram/@nataliaoreirosoy
Популярная уругвайская певица Наталия Орейро для съемок в шоу Got Talent Uruguay выбрала комбинезон насыщенного зеленого цвета с глубоким V-образным вырезом и акцентом на талии. Небольшой начес, крупные волны и легкий макияж со светло-розовой помадой завершили образ 43-летней звезды «Дикого ангела».
«Сегодня вечер @gottalentuy и я нарядилась тип-топ», — подписала снимки Орейро.
Последний день своего отпуска 44-летняя дипломат и официальный представитель МИД Мария Захарова провела на форуме «Территория смыслов» и отметила стильной фотосессией в ярко-салатовом брючном костюме, дополненном черным топом на тонких бретелях. Открытые босоножки на высоких шпильках подчеркнули изящные ступни красавицы-политика.
«Очень красиво. Красивый цвет. Элегантный костюм. Красивая женщина», «Мария,очень красивый костюм! Вам идёт такой цвет», «Очень к лицу этот цвет!», «Замечательные фото!!! Цвет — огонь», — восхищаются подписчики.
А чей образ в зеленом вам понравился больше?