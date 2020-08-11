Комбинезон с декольте и брючный костюм: Наталия Орейро и Мария Захарова устроили «зеленую» битву

Последний день своего отпуска 44-летняя дипломат и официальный представитель МИД Мария Захарова провела на форуме «Территория смыслов» и отметила стильной фотосессией в ярко-салатовом брючном костюме, дополненном черным топом на тонких бретелях. Открытые босоножки на высоких шпильках подчеркнули изящные ступни красавицы-политика.