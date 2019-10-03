Колготки в сетку и кожаные ботфорты: Хайди Клум примерила смелый образ для съемок шоу

В своем Instagram Клум поделилась бекстейджем съемок нового шоу Кончиты Вурст, в котором она принимает участие вместе с молодым мужем, 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Look супермодели дерзкий и смелый. На ней – принтованный комбинезон с корсетом и ультракороткими шортами, дополненный пикантной деталью – колготками в сетку. На этом модные эксперименты не заканчиваются – на фото Хайди позирует в черных кожаных ботфортах на каблуке.