Колготки в сетку и кожаные ботфорты: Хайди Клум примерила смелый образ для съемок шоу
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В своем Instagram Клум поделилась бекстейджем съемок нового шоу Кончиты Вурст, в котором она принимает участие вместе с молодым мужем, 30-летним музыкантом Томом Каулитцем. Look супермодели дерзкий и смелый. На ней – принтованный комбинезон с корсетом и ультракороткими шортами, дополненный пикантной деталью – колготками в сетку. На этом модные эксперименты не заканчиваются – на фото Хайди позирует в черных кожаных ботфортах на каблуке.
Клум регулярно посещает светские мероприятия, для которых выбирает максимально яркие образы. 30 сентября состоялась премьера фильма «Малефисента», на которую супермодель пришла в ультракоротком кожаном платье – подробности здесь.
Фото: Globallook, Instagram
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