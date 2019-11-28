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«Когда стареть-то будете?» Валерия восхитила Сеть молодежным образом и показала, как носить многослойность

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Валерия идет в ногу с модой и определенно не отстает. 51-летняя певица снова преподала урок на тему многослойности, oversize и горячих трендов сезона.

«Друзья, мы готовим «бомбу», и совсем скоро вы все узнаете» — загадочно прокомментировала артистка одну из своих последних публикаций. На фото Валерия позирует у входа в телецентр «Останкино».

Для рабочих будней певица выбирает максимально расслабленные образы, но всегда выглядит в них элегантно. На этот раз звезда построила аутфит вокруг длинного молочно-белого пальто из экомеха. В пару к нему отлично вписались укороченные прямые брюки из кожи и объемный кардиган в оттенке перца чили, надетый поверх базовой белой футболки. Дополнили look остромодные белые ботильоны с острым носком и миниатюрная сумка на длинном плечевом ремне-цепочке, усыпанная кристаллами.

Поклонники восхитились образом артистки. «Валерия, вы красавица», «Вы мой идеал женской красоты и обаяния», «Стильная и эффектная леди», «Классно выглядите», «Как же ты прекрасно выглядишь, всегда любуюсь», «Когда стареть-то будете?», «Как Снежная Королева!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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