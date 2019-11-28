«Когда стареть-то будете?» Валерия восхитила Сеть молодежным образом и показала, как носить многослойность

Поклонники восхитились образом артистки. «Валерия, вы красавица», «Вы мой идеал женской красоты и обаяния», «Стильная и эффектная леди», «Классно выглядите», «Как же ты прекрасно выглядишь, всегда любуюсь», «Когда стареть-то будете?», «Как Снежная Королева!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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